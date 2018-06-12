Almanya'da iş dünyası güveni 6 yılın dibinde

12 Haziran 2018

Almanya'da Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan ve ekonomiye yönelik beklenti endeksi Haziran'da Eylül 2012'den bu yana görülen en düşük seviye olan -16,1'e geriledi.

Ekonomistler ise beklenti endeksinin Haziran'da -15 olmasını bekliyorlardı.

Haziran ayında cari şartlar endeks de 87,4 puandan 80,6 puana indi.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "ABD ile ticari anlaşmazlıklarda son dönemde görülen tırmanma, yeni İtalyan hükümetinin finansal piyasaları istikrarsızlaştırma potansiyeli olan bir politika izleyeceği korkuları Almanya için ekonomik görünüm üzerinde etkili oldu" dedi.