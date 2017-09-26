Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi ağustosta arttı

26 Eylül 2017

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede bu yılın ağustos ayında İthalat Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,1 yükselirken, bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Piyasalardaki yıllık yüzde 2,1 artış beklentisini karşılayan ancak aylık yüzde 0,1’lik artış öngörüsünün hafif altında kalan endeks, yıllık bazda bu yılın haziran ayında yüzde 2,5 ve temmuzda yüzde 1,9 artmıştı.

Ağustos ayında ham petrol ve madeni yağlar hariç İthalat Fiyat Endeksi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Bu yılın haziran ve temmuz aylarında yıllık artış oranları da sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,5 seviyesinde kaydedildi.

Kaynak: AA