Almanya'da son 5 yılın en yavaş büyümesi
Almanya ekonomisi 2018'de yüzde 1,5 ile son 5 yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Büyümedeki hız kesmeye otomotiv sektöründeki problemler gösterildi.
Alman ekonomisi 2018 yılında son 5 yılın en zayıf büyümesini yaşadı. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre GSYH yüzde 1,5 arttı.
Ülkede GSYH büyümesi 2017'de yüzde 2,2 olmuştu.
Almanya Ekonomi Bakanlığı büyüme verisi sonrası yaptığı değerlendirmede, yavaşlamaya neden olarak yeni emisyon standartlarından kaynaklı otomotiv sektöründeki satış problemini ve grevleri gösterdi.
Geçtiğimiz yıl büyümeye en büyük katkının yurt içinden geldiğini belirten Almanya Ekonomi Bakanlığı, 2019'da büyümenin devam edeceğinin öngörüldüğünü vurguladı.