Çin, ekonomisine daha fazla destek olacak

15 Ocak 2019

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NRDC) ilk çeyrekte ekonomik olarak "iyi bir başlangıç" yapmayı hedefleyeceklerini söyleyerek yetkililerin yavaşlayan büyümeye karşı koymak için yakın vadede daha fazla destek tedbiri alabilecekleri sinyali verdi.

NDRC yaptığı açıklamada, Çin'in ekonomik durumun izlenmesini güçlendireceğini ve ekonomik politikaların "rezervini" iyileştireceğini belirtti.

Çin daha kademeli ancak sürdürülebilir bir büyüme yörüngesine geçiş için uzun vadeli sancılı yapısal düzenlemeler yaptı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin 2018'de ivme kaybetti.

ABD ile ticaret savaşı da Çin'in yakın vadeli görünümündeki belirsizliği artırdı. Çin'de ihracat aralık ayında beklenmedik bir şekilde iki yılın en sert düşünü kaydederek ekonomi üzerindeki artan baskılara işaret etti.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre Başbakan Li Keqiang, hükümetin bu yılki ekonomik hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak koşullar oluşturmak için ilk çeyrekte ekonomiye güçlü bir başlangıç yapmak istediğini belirtti.

Pekin'in, 2018'de beklendiği gibi 28 yılın en yavaş büyüme hızı olan yüzde 6.6'dan sonra bu yıl büyüme hedefini yüzde 6-6.5'e düşürmeyi planladığı belirtiliyor.

Çin bu yıl mali harcamayı artıracak ve daha fazla vergi indirimi uygulayacak. Çin Maliye Bakanlığı, indirimlerin küçük şirketler ve üreticilerin üzerindeki yüklerin azaltılmasına odaklanacağını belirtti.

Kaynak: Reuters