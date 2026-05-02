Altın piyasalarında jeopolitik belirsizlik

Altın, ABD ile İran arasındaki gerilime dair son gelişmelerin ardından yatay bir seyir izledi. Bu kriz küresel çapta enflasyon risklerini artırdı ve merkez bankalarından beklenen faiz indirimi umutlarını zayıflattı.

Değerli metal hafta boyunca dalgalı bir performans gösterdi ve sonuç olarak haftayı yatay bir seviyede tamamladı. Böylece üst üste ikinci haftalık düşüşünü kaydetti. Trump cuma günü İran ile yürütülen müzakerelerin mevcut durumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Ancak küresel enerji akışını altüst eden dokuz haftalık çatışmada yeni bir askeri harekat tehdidinde bulunmadı.

Altın cephesinde kayıplar yüzde 14 seviyesine ulaştı

Cuma gününün erken saatlerinde İran devlet medyası, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla Washington'a yeni bir teklif sunduğunu duyurdu. Pakistan geçen ayki doğrudan müzakerelerin ilk turuna da arabuluculuk yapmıştı. Trump'ın açıklamalarının bu yeni teklifi hedef alıp almadığı henüz netlik kazanmadı.

Altın şubat ayının sonunda çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 14 oranında değer kaybetti. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji fiyatı şoku faiz indirimi beklentilerini azalttı. Bu durum faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı yarattı.

Merkez bankaları rezervlerini artırmaya devam ediyor

Diğer taraftan dolar, Trump'ın Avrupa Birliği menşeli otomobillere yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidinin ardından önceki kayıplarını telafi etti ve günü hafif bir yükselişle kapattı. Güçlenen Amerikan doları, emtia piyasalarını çoğu alıcı için daha pahalı hale getiriyor.

Buna rağmen birçok analist altın için iyimser beklentilerini koruyor. Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son veriler, merkez bankalarının ilk çeyrekte altın rezervlerini son bir yılın en yüksek hızında artırdığını gösterdi.

Piyasalarda genel beklenti ve teknik seviyeler

JPMorgan Chase & Co. değerli ve temel metaller araştırma başkanı Greg Shearer piyasadaki genel duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı. Shearer orta vadeli yükseliş beklentisinin genel bir fikir birliği olmasına rağmen kısa vadeli gidişat konusunda büyük bir ikna eksikliği olduğunu belirtti.

Çin'deki perakende alımlarının son aylarda fiyatları desteklediğine dikkat çeken uzman, merkez bankalarının birikim yapma eğiliminin sağlam kaldığını ifade etti. Ortadoğu'da net bir gerilimi azaltma adımının faiz beklentilerindeki ve dolardaki düşüşle birleştiğinde piyasa için yeniden hareketli bir dönemi başlatacağını sözlerine ekledi.

Haftalık kapanış verileri ve aylık piyasa görünümü

Spot altın New York'ta onsu 4.614,21 dolardan yüzde 0,1 düşüşle işlem gördü. Gümüş perşembe günkü yüzde 3,4'lük kazancının ardından yüzde 2,2 artışla onsu 75,36 dolara yükseldi. Platin hafif bir yükseliş kaydederken paladyum geriledi. ABD para biriminin bir göstergesi olan Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise perşembe günü yüzde 0,8 değer kaybettikten sonra cuma gününü yüzde 0,1 artışla tamamladı.

Yaşanan bu son veriler, söz konusu varlık fiyatlarının aylık bazda yaşadığı sert dalgalanmaların bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Küresel jeopolitik risklerin yılın geri kalanında uzun vadeli piyasa trendlerini belirleyen ana unsur olacağı netleşti.