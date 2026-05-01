S&P 500 mayıs ayı satış stratejisi sınanıyor

"Mayısta sat ve git" deyimi yatırımcılar tarafından S&P 500 verileriyle teste tabi tutuluyor.

S&P 500 küresel petrol arzındaki aksamaların tetiklediği satış baskısının ardından sadece on bir işlem gününde yüzde 10'a yakın kaybını telafi etmişti. Bu güçlü toparlanma yatırımcıların en kötüsünün geride kalıp kalmadığını veya mevsimsel bir fırtınanın hala gelip gelmediğini sorgulamasına neden oluyor.

S&P 500 için savaş ve kazanç faktörleri öne çıkıyor

Endeksin 1945 yılına kadar uzanan mayıs ve ekim dönemi uzun vadeli performansı yüzde 2 seviyesinde kaldı. Bu oran kasım ve nisan ayları arasındaki yüzde 7'lik kazancın oldukça altında seyrediyor. CFRA verilerine göre son on yıldaki performans ise geçen yılki yüzde 22,1'lik artış da dahil olmak üzere yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti.

Carson Group baş piyasa stratejisti Ryan Detrick mayıs ayında satma stratejisinin son on yılda kesinlikle işe yaramadığını belirtti. Detrick yatırımcıların son on yıldaki piyasa performansına bakıldığında mayıs ayında nakde geçmeleri veya savunmada kalmaları halinde ciddi anlamda zarar edeceklerini ifade etti.

Ekonomik direnç hisse senetlerini destekliyor

Reuters analizine göre mayıs 2016'dan bu yana söz konusu endekse sürekli olarak yatırılan 10 bin dolar yaklaşık 34 bin dolara ulaştı. Bu tutar yaz aylarında nakitte bekleyen yatırım stratejisinin sonucunun neredeyse iki katını oluşturuyor.

Stratejistler bu yıl hisse senetleri için olumlu bir tablo sunan çeşitli faktörlerin sadece takvim nedeniyle karamsar bir eğilime karşı çıktığını vurguladı. ABD ve İran çatışmasındaki tırmanış endişelerinin azalmasıyla hisse senetleri sert satışların ardından güçlü bir şekilde toparlandı. Güçlü şirket kazançları yatırımcı duyarlılığını artırdı ve ABD ekonomisi enerji şoku sırasında önemli bir direnç gösterdi.

Ara seçim yılı temkinli olmayı gerektiriyor

Ballast Rock Private Wealth portföy yöneticisi Jim Carroll mevsimselliğin tamamen göz ardı edilebileceği nadir bir yıl yaşanabileceğine dikkat çekti.

CFRA Research baş yatırım stratejisti Sam Stovall mayıs ayında satış stratejisini terk etme konusunda temkinli olunması gerektiğini belirten önemli bir hususu dile getirdi. ABD'li seçmenlerin Kongre üyelerini seçeceği 2026 yılının bir ara seçim yılı olduğuna işaret etti. Reuters analizine göre ana endeks son on ara seçim yılının beşinde mayıs ayından ekim ayına kadar ortalama yüzde 1,5 değer kaybetti.

Küresel riskler piyasa ivmesiyle karşılaşıyor

Çözülmemiş ABD ve İran çatışması küresel büyüme üzerindeki potansiyel olumsuz etkisiyle ekonomik görünümü belirsizleştiriyor. Analistlerin faiz oranlarında daha dalgalı bir yol beklediği bir dönemde Kevin Warsh'ın Jerome Powell'ın yerini alması bekleniyor. Bu durum yatırımcıların yeni bir Federal Reserve başkanı ile mücadele etmesini gerektiriyor.

Stratejistler endişe edilecek pek çok şey olsa da güçlü piyasa ivmesinin hisse senetlerinin bu engelleri aşmasına yardımcı olabileceğini belirtti. CFRA verileri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hisse senetlerinin yüzde 5,5 ile yüzde 9,9 arasındaki geri çekilmelerde kaybettiklerinin tamamını geri aldıktan sonraki üç ay içinde genellikle yüzde 8'den fazla tırmandığını gösterdi.

Bu veriler ışığında jeopolitik risklere ve ara seçim yılı oynaklıklarına rağmen şirket kârlılıklarındaki güçlü seyir, yatırımcıların sadece takvimsel alışkanlıklara bağlı kalmak yerine yıllık bazda temel ekonomik göstergelere odaklanarak mevcut yükseliş trendini sürdürebileceğini işaret ediyor.