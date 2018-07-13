Altın bir ayın zirvesinden döndü
Altının gram fiyatı, dün 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 193,9 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesinin etkisiyle son bir ayın en yüksek seviyesi 198,8 lirayı gören gram altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,05'lik artışla 194,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugün ise hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 193,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılırken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1.245,9 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: AA