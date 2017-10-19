Altın fiyatları 4 gündür düşüyor

19 Ekim 2017

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Altın, Fed başkanlığı için aday olan John Taylor'ın, Beyaz Saray'daki mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ı etkilediği ve Fed'in bir sonraki başkanının daha şahin olacağı ihtimalinin artması eşliğinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş ile birlikte düşüş 4'üncü güne taşıdı.

Dün yüzde 0.3 değer kaybı ile günü sonlandıran altının ons fiyatı 9 Ekim'den bu yana en düşük olan 1,276.44 dolar seviyesini gördü. Bu sabah ise işlemler 1,279 civarında gerçekleşiyor.

Altındaki düşüşte, yatırımcıların güvenli liman talebindeki düşüş de etkili oluyor. ABD ve Avrupa’da rekor üzerine rekor kıran borsalar, piyasadaki yüksek risk iştahını gösteriyor.

Analistlere göre, mevcut yüksek risk iştahı, altındaki satış eğiliminin bir süre daha devam etmesine neden olabilir. Bu noktada altın fiyatlarının mevcut düşüş eğilimini 1260 seviyesine doğru devam ettirmesi beklenebilir.

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