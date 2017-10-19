Çin, beklentiler doğrultusunda büyüdü

19 Ekim 2017

Çin ekonomisi 3. çeyrekte piyasa beklentilerini yakalayarak yüzde 6,8 büyüme yaşadı. Ancak 3. çeyrek büyüme oranı 2. çeyrekte yakalanan yüzde 6,9'luk büyümenin gerisinde kaldı.

3. çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Çin ekonomisi istikrarlı, iyileşen trendini 2017'nin ilk 3 çeyreğinde devam ettirdi. Ekonomideki iyileşen trend için temelin hala daha fazla güçlendirilmesi gerekli. Uluslararası ekonomik ortak karışık olmayı sürdürüyor. Yurtiçi ekonomi hala yeniden yapılandırmanın kritik bir noktasında" ifadeleri yer aldı.

Büro, ocak-eylül dönemindeki istikrarlı büyümenin 2017 hedefinin başarılması için sağlam bir temel oluşturduğunu da vurguladı.

İşsizlik 2012'den beri en düşük seviyede

Öte yandan Çin'de istihdam rakamları iyileşme devam ediyor.

Büro'nun 31 büyük şehirde yapılan araştırmaya göre eylül ayında işsizlik oranı 2012 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 4,83'e geriledi.

İşsizlik oranı son 7 aydır yüzde 5'in altında seyrediyor.

Sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin üzerinde büyüdü

Ülkede sanayi üretiminde büyüme eylülde son 3 ayı en yüksek seviyesine çıkarken, sabit varlık yatırımlarında büyüme ise düşmeye devam etti. Sabit varlık yatırımları belirtilen ayda Aralık 1999'dan bu yana görülen en yavaş büyümeyi gösterdi.

Eylül ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı. Ağustos ayında yüzde 6,0 olan üretim artışının eylülde yüzde 6,2'ye yükselmesi bekleniyordu.

Sabit varlık yatırımları ise Ocak-Eylül döneminde yüzde 7,5 arttı. Bu, Aralık 1999'daki yüzde 6,3'lük büyümeden bu yana görülen en yavaş büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler Eylül ayında sabit varlık yatırımlarında yüzde 7,7 büyüme bekliyorlardı. Ocak-Eylül döneminde özel sektör sabit varlık yatırımlarında büyüme yüzde 6,0 olurken, kamu sektörünün yatırımları yüzde 11,0 arttı.

Çin'de Eylül ayında perakende satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi. Perakende satışlarda büyüme son 2 yıldır yüzde 10-11 aralığında seyrediyor. Analistler Eylül ayında büyüme oranının yüzde 10,2 olacağını tahmin ediyorlardı.