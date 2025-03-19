Altın fiyatlarında rekor zirve! Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı

Altın fiyatları, son günlerdeki yükselişiyle yeni bir rekora imza attı. Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde 3.038,93 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu artışın ardından, döviz kurlarında yaşanan sert hareketlerle gram altının fiyatı da tarihte ilk kez 4 bin lirayı geçti.

Dolar/TL'deki günlük yükselişin yüzde 10'u aşmasıyla birlikte gram altın, 4.068 liraya kadar yükselerek yeni bir zirveye ulaştı. Ancak, bu seviyenin ardından gram altın kademeli bir düşüş yaşadı. Gram altın 3.800 lira civarında seyrediyor.

Altın fiyatlarında güncel rakamlar şu şekilde:

• Gram Altın: 3.799,97 TL (alış) - 3.800,38 TL (satış) | Saat: 12:52

• Çeyrek Altın: 6.143,00 TL (alış) - 6.268,00 TL (satış) | Saat: 12:51

• Yarım Altın: 12.287,00 TL (alış) - 12.535,00 TL (satış) | Saat: 12:51

• Tam Altın: 24.119,96 (alış) - 24.712,53 (satış) | Saat: 12:49

• Cumhuriyet Altını: 24.508,00 TL (alış) - 24.964,00 TL (satış) | Saat: 12:51

• Ons Altın: 3.029,29 dolar (alış) - 3.029,61 TL (satış) | Saat: 13:07

FED kararı etkileyebilir

Yatırımcılar ise ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün açıklayacağı faiz kararının altın fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

Ne olmuştu?

Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarla birlikte, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu gelişmenin ardından altın fiyatlarında yükseliş gözlemlendi.