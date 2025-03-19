TL’de değer kaybı yüzde 10’u aştı: İşte dolar ve Euro'da güncel fiyatlar….

Türkiye’de döviz kurları, 19 Mart 2025 itibarıyla her gün olduğu gibi yine ekonomi gündeminin en başında yer alıyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlatılan operasyonlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ismin gözaltına alınmasının ardından dövizde yükseliş görüldü.

Borsa düştü

Borsa İstanbul’da işlem gören BİST 100 endeksi dün kapanışta 10 bin 800 puandayken, 19 Mart Çarşamba günü güne yüzde 6,87’lik düşüşle 10 bin 060 puandan başladı.

Döviz kurları tarihi seviyelere yükseldi. Türk Lirası, sabah saatlerinden itibaren dolar ve Euro karşısında ciddi bir değer kaybı yaşarken, serbest piyasada TL’nin değer kaybı yüzde 12’yi buldu.

Saat 10:41 itibarıyla döviz kurlarında rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

ABD Doları: 40,68 TL (alış) – 41,17 TL (satış)

Euro: 44,35 TL (alış) – 45,05 TL (satış)

İngiliz Sterlini: 52,82 TL (alış) – 53,65 TL (satış)

İsviçre Frangı: 46,51 TL (alış) – 46,98 TL (satış)

Japon Yeni: 0,27 TL (alış) – 0,27 TL (satış)

Ancak ilerleyen dakikalarda gelen satış hamlelerinin ardından fiyatlar düştü. Prof. Dr. Hakan Kara, konuya ilişkin gelişmeyi "Müdahale geldi" ifadeleriyle duyurdu.

11:11 itibarıyla döviz kurlarındaki (Dolar, Euro) son durum ise şöyle:

ABD Doları: 38,2639 (alış) – 38,6847 (satış)

Euro: 41,9046 (alış) – 42,9565 (satış)

İngiliz Sterlini: 49,8209 (alış) – 51,1095 (satış)

İsviçre Frangı: 43,6402 (alış) – 44,0682 (satış)

Japon Yeni: 0,26 TL (alış) – 0,25 TL (satış)

Ekonomistler, siyasi gelişmelerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, özellikle yatırımcı güveninde oluşan zedelenmenin kısa vadede Türk Lirası’nda baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

İç piyasada yaşanan bu gelişmelerin ardından yatırımcıların, gelişmelerin seyrine göre yeni pozisyon alması bekleniyor. Gözaltı kararlarına ilişkin sürecin piyasalar üzerindeki etkisi ise yakından takip ediliyor.