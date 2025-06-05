Yatırımcıların gözdesi olan altın, bu yıl da güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Haftaya 4.150 TL seviyelerinde başlayan gram altın, hafta içinde 4.250 TL'yi aşarak dalgalı bir seyir izlemişti. Bugün ise gram altın, 4.278 TL seviyesine kadar yükselerek son 1 ayın zirvesini gördü.

ABD'deki ekonomik durum etkili oldu

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, ABD'den gelen ekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde en az iki kez faiz indirimi yapabileceği beklentisi, altının yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Küresel ticarette gerginlik sinyalleri

Küresel ticaret cephesinde ise tansiyon yeniden yükseliyor. ABD'nin bazı büyük ticaret ortaklarıyla yaşadığı gerilim, piyasaların odağında. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerini yüzde 50 oranında artırma kararı alması, bu endişeleri körükledi.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için "anlaşma yapmak son derece zor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, küresel piyasalarda belirsizliğin sürdüğüne işaret ederken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.

5 Haziran Perşembe güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.256,91 TL – Satış 4.257,38 TL

Ons Altın: Alış 3.367,05 dolar – Satış 3.367,39 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.877,00 TL – Satış 6.968,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.756,00 TL – Satış 13.937,00 TL

Tam Altın: Alış 26.976,29 TL – Satış 27.508,97 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.428,00 TL – Satış 27.749,00 TL

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