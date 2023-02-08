Altının kilogramı 1 milyon 150 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 131 bin lira, en yüksek 1 milyon 154 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 150 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 692 milyon 593 bin 295,07 lira, işlem miktarı ise 3.243,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 696 milyon 603 bin 960,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Menekşe Yetkili Müessese, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

1.145.000,00

1.883,30

En Düşük

1.131.000,00

1.865,00

En Yüksek

1.154.400,00

1.891,30

Kapanış

1.150.000,00

1.870,00

Ağırlıklı Ortalama

1.144.814,68

1.879,15

Toplam İşlem Hacmi (TL)

3.692.593.295,07



Toplam İşlem Miktarı (Kg)

3.243,09

Toplam İşlem Adedi

131