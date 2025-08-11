Analistler peş peşe S&P 500 tahminlerini yükseltti: Citi'nin ardından UBS de yukarı yönlü revizyona gitti!
Citi'nin ardından UBS Global Research analistleri de S&P 500 tahminlerini yükselttiler. UBS analistleri 2025 ve 2026 yılındaki S&P 500 endeksi beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Citigroup'un ardından UBS GLobal Research analistleri de S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminlerini yükselttiler.
UBS analistleri 2025 sonunda S&P 500 endeksinin 5500 puan olacağı beklentilerini 6100 puana çıkardılar.
Analistler ayrıcı 2026 sonu için S&P 500 hedefini 6800 puan olarak ortaya koydular.
S&P 500 endeksi Cuma günü yüzde 0,78 artışla 6389,45 puandan kapanmıştı.