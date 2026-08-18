Anthropic'in geliri yedi ayda 7 katına çıktı

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Yapay zekâ şirketleri arasındaki ticari büyüme yarışı yeni bir eşiğe ulaştı. Kurumsal müşteriler ve yazılım geliştiriciler arasında Claude kullanımının hızlanması, Anthropic’in gelir göstergesini yalnızca iki ayda 18 milyar dolar artırdı.

Şirkete yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre Anthropic’in yıllıklandırılmış geliri temmuz sonu itibarıyla 65 milyar doların üzerine çıktı. Şirketin aynı göstergesi 2025 sonunda yaklaşık 9 milyar dolar, 2026 yılının mayıs ayında ise 47 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Böylece Anthropic’in yıllıklandırılmış geliri yılın ilk yedi ayında yüzde 620’nin üzerinde artış gösterdi. Mayıs ile temmuz arasındaki iki aylık dönemde kaydedilen artış ise yaklaşık yüzde 38 olarak hesaplandı.

Son rakamın yatırımcılarla devam eden finansal bilgilendirmeler kapsamında paylaşıldığı belirtildi. Anthropic, 65 milyar dolarlık tutara ilişkin henüz kamuya açık ayrı bir şirket açıklaması yayımlamadı.

65 milyar dolar gerçekleşmiş gelir değil

Yıllıklandırılmış gelir, şirketin son dönemdeki satış hızının 12 ay boyunca aynı şekilde devam edeceği varsayımıyla hesaplanıyor. Bu nedenle 65 milyar dolarlık tutar, Anthropic’in 2026 yılında şimdiden elde ettiği veya finansal tablolarına kaydettiği kesinleşmiş yıllık gelir anlamına gelmiyor.

Gösterge, şirketin mevcut aylık gelir düzeyinin bir yıl boyunca korunması halinde ulaşılabilecek büyüklüğü ortaya koyuyor. Yapay zekâ şirketleri, abonelik ve kullanım gelirlerindeki hızlı değişim nedeniyle büyüme hızlarını anlatırken bu hesaplamadan sıklıkla yararlanıyor.

Anthropic’in kamuoyuyla paylaştığı son resmî veriler de büyümenin hızlandığını gösteriyor. Şirket, nisan ayında yıllıklandırılmış gelirinin 30 milyar doları aştığını ve 2025 sonundaki 9 milyar dolarlık seviyenin üç katından fazlasına ulaştığını duyurmuştu.

Mayıs ayındaki finansman turu sırasında ise aynı göstergenin 47 milyar doları geçtiği açıklanmıştı. Temmuz sonu için bildirilen 65 milyar dolarlık yeni seviye, büyümenin yılın ikinci çeyreğinden sonra da devam ettiğine işaret etti.

Kurumsal müşteriler büyümeyi hızlandırdı

Anthropic gelirlerindeki yükselişte Claude modelinin şirketler, yazılım geliştiriciler ve profesyonel kullanıcılar arasında daha fazla kullanılması etkili oldu. Özellikle kod yazma ve yazılım geliştirme görevlerine odaklanan Claude Code, şirketin ticari büyümesinin başlıca kaynaklarından biri haline geldi.

Anthropic, şubat ayında yıllık harcaması 1 milyon doları aşan 500’den fazla kurumsal müşteriye sahip olduğunu açıklamıştı. Nisan ayına gelindiğinde bu ölçekte harcama yapan müşteri sayısı iki kattan fazla artarak 1.000’i geçti.

Kurumsal kullanımın genişlemesi, yalnızca müşteri sayısını değil, her müşteriden elde edilen ortalama geliri de yukarı taşıdı. Yapay zekâ modellerinin kod geliştirme, veri analizi, müşteri hizmetleri ve şirket içi bilgi yönetiminde daha fazla kullanılması, kullanım miktarına bağlı gelirleri destekledi.

Şirket aynı zamanda model kapasitesini artırabilmek için Google ve Broadcom ile işlem gücü altyapısını genişleten anlaşmalar yaptı. Buna rağmen yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken yüksek enerji, veri merkezi ve çip maliyetleri, gelir artışının aynı ölçüde kâra dönüşüp dönüşmeyeceği sorusunu gündemde tutuyor.

Halka arz için resmî süreç başladı

Anthropic’teki gelir artışı, şirketin halka arz hazırlıklarının hızlandığı bir döneme denk geldi. Şirket, 1 Haziran’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli halka arz başvuru taslağı sunduğunu duyurdu.

Gizli başvuru, Anthropic’in halka arzı kesin olarak gerçekleştireceği veya işlemin belirli bir tarihte tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Sürecin piyasa koşullarına, düzenleyici kurumun incelemesine ve şirket yönetiminin vereceği nihai karara bağlı olduğu belirtiliyor.

Anthropic, mayıs ayında tamamlanan finansman turunda yatırımcılardan 65 milyar dolar kaynak sağladı. Bu işlemde şirketin yatırım sonrası değeri 965 milyar dolar olarak belirlendi.

Finansman turundaki 65 milyar dolarlık yatırım ile temmuz sonunda bildirilen 65 milyar dolarlık yıllıklandırılmış gelir birbirinden farklı iki göstergeyi ifade ediyor. İlki şirkete yatırımcılar tarafından sağlanan yeni sermayeyi, ikincisi ise mevcut satış hızının yıllık karşılığını gösteriyor.

Şirketin yatırımcılara sunduğu tahminlerde 2028 gelirinin 190 milyar ile 200 milyar dolar arasında olabileceği öngörülüyor. Ancak bu rakamlar gerçekleşmiş sonuç değil, gelecekteki büyümeye ilişkin şirket tahminleri niteliği taşıyor.

Anthropic’in gelir artışı, yapay zekâ yarışının yalnızca daha güçlü modeller geliştirmekle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. OpenAI, Google ve Microsoft gibi rakiplerin bulunduğu pazarda kurumsal müşterileri ve yazılım geliştiricileri platformda tutabilmek, şirketlerin değerlemesi ile halka arz başarısını belirleyecek temel unsurlardan biri haline geldi.