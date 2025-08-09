Apple hisselerine Trump dopingi: 5 yılın en yüksek haftalık kazancı!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri, CEO Tim Cook'un ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etmesinin ardından bu hafta yüzde 13 yükseldi. Bu yükseliş beş yıldan uzun süredir görülen en büyük haftalık kazanç oldu.

Cook, çarşamba günü Beyaz Saray’da Trump ile birlikte yaptığı açıklamada, önümüzdeki dört yıl içinde ABD’de 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini duyurdu.

Apple, şubat ayında da ABD'de gelecek dört yıl içerisinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurmuştu. Böylece şirketin gelecek 4 yıl içinde ABD'ye yapacağı toplam yatırım tutarı 600 milyar dolara ulaşacak.

Trump Apple'ın yeni yatırımına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Bu, Apple'ın bugüne kadar Amerika'da ve başka herhangi bir yerde yaptığı en büyük yatırım" dedi.

Trump, bunun ABD'de satılan iPhone'ların ülkede üretilmesini sağlama yönündeki nihai hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Temmuz 2020'den bu yana en yüksek haftalık artış

Bu gelişmeler üzerine iPhone üreticisinin hisseleri cuma günü yüzde 4 artışla hisse başına 229,35 dolardan kapanarak şirketin temmuz 2020′den bu yana en büyük haftalık kazancını elde etti.

Bu hareketle birlikte Apple’ın piyasa değeri 400 milyar doların üzerinde arttı.

Apple, Nvidia ve Mictosoft'un ardından gelerek dünyanın en değerli 3. şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin piyasa değeri şu anda 3,4 trilyon dolar seviyesinde.

4 yılda 600 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Apple'dan 100 milyar dolarlık yatırım planına ilişkin yapılan açıklamada, şirketin tedarik zincirini ve ileri üretim teknolojilerini ABD'ye taşımayı amaçlayan Amerikan Üretim Programını başlattığı da kaydedildi.

Bu programla Apple'ın ABD genelindeki yatırımını artıracağı belirtilen açıklamada, küresel şirketlerin de kritik bileşenleri ABD'de üretmeleri için teşvik edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Apple'ın ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdünde bulunduğu, bununla birlikte şirketin ülkede yapacağı yatırımların tutarının gelecek 4 yıl içinde toplam 600 milyar dolara ulaşacağı bildirildi.

Ayrıca açıklamada Apple'ın gelecek 4 yıl içinde ABD'de 20 bin kişiye istihdam sağlamasının planlandığı da belirtilmişti.