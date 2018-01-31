Arçelik'in kârı beklentilerin gerisinde kaldı

31 Ocak 2018

Arçelik, 2017 4. çeyrek bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geçen yılki toplam satışları 20,8 milyar lira oldu. Net kâr ise 2016'daki 1,29 milyar lira olan gerçekleşmenin yüzde 35 altında, 842,9 milyon lirada kaldı.

Böylece şirketin satışları tahminlerin üzerinde gelirken, net kârı piyasa beklentisini karşılayamadı.

Arçelik'in 2016'da Koç Finansal Hizmetler'e ait hisselerini satışından gelen 413,7 milyon liralık tek seferlik geliri bulunuyordu. Bu yılki sonuç, bu rakamdan arındırıldığında fark 43,3 milyon lira seviyesinde.

Bununla birlikte, 3. çeyrekte 256,2 milyon lira net kâr açıklayan şirket için dördüncü çeyrekte 200,7 milyon lira net kâr beklenirken 89,9 milyon lira kâr geldi.

Bu rakam 2009'un dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en düşük net kâra işaret ediyor.

Öte yandan Arçelik'in 2017 esas faaliyet kârı 1,71 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.