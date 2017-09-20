ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Finans
  • Asya borsaları alıcılı seyrediyor

Asya borsaları alıcılı seyrediyor

Asya borsaları, Güney Kore hariç alıcılı bir seyir izledi.

Asya borsaları alıcılı seyrediyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Asya borsalarında, Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan dış ticaret fazlasının, 113,6 milyar yen ile beklentileri aşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 20.310,46 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 artışla 3.365,44 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 2.412,20 puandan günü tamamladı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 28.114,96 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,02 primle 32.405,98 puanda bulunuyor. 

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.