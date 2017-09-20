Asya borsaları alıcılı seyrediyor
Asya borsaları, Güney Kore hariç alıcılı bir seyir izledi.
Asya borsalarında, Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlendi.
Japonya'da bugün açıklanan dış ticaret fazlasının, 113,6 milyar yen ile beklentileri aşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 20.310,46 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 artışla 3.365,44 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 2.412,20 puandan günü tamamladı.
Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 28.114,96 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,02 primle 32.405,98 puanda bulunuyor.
Kaynak: AA