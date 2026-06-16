Asya borsaları faiz kararları beklentisiyle geriliyor

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Asya borsaları yatırımcıların küresel merkez bankası adımlarını fiyatlamasıyla salı işlemlerini satıcılı tamamladı. Japonya Merkez Bankası tarafında beklenen muhtemel faiz artırımı hamlesi hisse senedi piyasalarında satış baskısı yarattı. Washington ve Tahran yönetimlerinin duyurduğu geçici barış mutabakatı piyasa açılışında kısa süreli bir iyimserlik sağladı. Piyasalar anlaşmanın kalıcılığını sorgulayarak hızla riskten kaçınma stratejilerine geçiş yaptı.

Asya borsaları genelinde bölgesel endeksler ayrışan bir performans tablosu çizdi. Hong Kong piyasasında HSI endeksi yüzde 1,41 değer kaybıyla 24.493,18 puana inerek düşüşe öncülük ediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 69.234,42 puan seviyesinden işlem görüyor. Çin Shanghai endeksi yüzde 0,02 sınırlı artışla 4.097,089 puana ulaştı. Shenzhen endeksi teknoloji hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,71 yükselişle 15.641,862 puanı gördü. Güney Kore KOSPI endeksi ise yüzde 1,77 primle 8.697,04 puana çıkarak genel negatif eğilimden ayrışıyor.

Petrol fiyatları bölgesel ticaret endişeleriyle yön arıyor

Küresel enerji kontratları diplomatik gelişmelerin ardından dar bir bantta fiyatlandı. Brent petrolü vadeli işlemleri yukarı yönlü hafif bir ivme kazandı. Armatörler süregelen jeopolitik riskleri gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı geçişlerini askıya aldı. Tedarik zincirindeki aksama ihtimali Asya borsaları üzerinde makroekonomik bir risk unsuru oluşturdu.

Asya borsaları para politikası kararlarını bekliyor

Makroekonomik veriler endekslerin yerel dinamiklerle fiyatlanmasını sağladı. Fon yöneticileri yaklaşan faiz kararları öncesinde portföylerindeki nakit oranını artırdı. Uzmanlar ABD merkez bankası Fed'in atacağı adımların piyasalar için ana yönlendirici olacağını tahmin ediyor.