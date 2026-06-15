İran savaşının enflasyonist mirası Borsaların yönünü belirleyecek

ABD ile İran arasında sağlanan geçici anlaşma küresel finans koridorlarında büyük bir rahatlama dalgası yarattı. Bu uzlaşı adımı sonrasında tahvil ve hisse senedi piyasaları haftaya güçlü yükselişlerle başladı. Ancak finans dünyasının önde gelen uzmanları jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını savunuyor. Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki geçici düşüşe rağmen kalıcı bir enflasyon endişesi varlığını sürdürüyor.

Asya piyasalarında gözlenen sert yükselişler yatırımcıların ilk etapta olumlu bir refleks verdiğini gösteriyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi gün içinde yüzde 3,2 seviyesine ulaşan dikkate değer bir kazanç kaydetti. Analistler bu hızlı tırmanışı savaş korkularının hafiflemesine bağlıyor. Buna karşın KCM Trade ve Pepperstone Group gibi saygın kurumlardaki stratejistler yatırımcıları uzun vadeli bir ralli beklentisine girmemeleri konusunda uyarıyor ve küresel enflasyon endişesi riskine dikkat çekiyor.

Stratejistlerin kalıcı enflasyon endişesi vurgusu piyasaları tetikliyor

Enerji maliyetlerindeki gevşeme merkez bankalarının elini rahatlatma potansiyeli taşıyor. Brent petrol fiyatı yüzde 5 barajını aşan bir geri çekilmeyle varil başına 82 dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar düşen petrolün tüketici fiyat baskılarını azaltacağını umut ediyor. Fakat KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer sürecin bu kadar hızlı işlemeyeceğini ve asıl sınavın savaşın bıraktığı enflasyon endişesi mirası olacağını belirtiyor.

Küresel para otoriteleri önümüzdeki günlerde kritik faiz kararlarıyla piyasaların yönünü tayin edecek. Bank of Japan ve Reserve Bank of Australia salı günü faiz kararlarıyla makroekonomik görünümü netleştirecek. Çarşamba günü ise ABD Merkez Bankası FED riskli varlıkların kaderini belirleyecek toplantısını gerçekleştirecek. Finansal danışmanlar bu yoğun takvim öncesinde yatırımcıların temkinli adımlar attığını ve artan enflasyon endişesi nedeniyle pozisyon koruduğunu gözlemliyor. Gelişen piyasa para birimleri ise dolar karşısında genel olarak dirençli bir duruş sergiliyor.

Hürmüz Boğazı lojistiği ve dinmeyen enflasyon endişesi dalgası

Anlaşmanın uygulanma aşamasında çok ciddi lojistik ve siyasi riskler bulunuyor. Trump cuma günü Hürmüz Boğazı üzerinde ulaşımın yeniden başlayacağını duyurdu. Ancak askeri uzmanlar bu kritik su yolunun eski normallerine dönmesinin zaman alacağını öngörüyor. Aberdeen Investments ekonomisti Michael Langham deniz mayınlarının temizlenmesinin bile tek başına 30 gün sürebileceğini vurguluyor. Yaşanan lojistik tıkanıklıklar tedarik zinciri maliyetlerini yukarı çekerek piyasalarda yeni bir enflasyon endişesi dalgası tetikliyor.

Pepperstone Group stratejisti Dilin Wu piyasaların şu an en iyimser senaryoyu satın aldığını ifade ediyor. Stratejiste göre 60 günlük nükleer müzakere süreci İsrail muhalefeti ve İran içindeki katı grupların baskısı nedeniyle başarısızlık riski taşıyor. Döviz piyasaları da bu riskleri fiyatlayarak Asya hisselerine kıyasla daha durağan bir seyir izliyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sadece yüzde 0,3 oranında sınırlı bir düşüş kaydetti.

Kararsızlık sarmalında büyüyen enflasyon endişesi ve yaptırımlar

İran kaynaklı haber ajansları ise dondurulan fonların yarısı serbest kalmadan ve petrol yaptırımları kalkmadan nihai imzanın atılmayacağını bildiriyor. Stifel Nicolaus baş stratejisti Barry Bannister petrol fiyatlarının varil başına 80 doların altına kalıcı olarak inmesini beklemiyor.

Uzmanlar belirsizliğin sürmesi nedeniyle piyasalarda jeopolitik risk priminin korunacağını ve bunun da küresel çapta bir enflasyon endişesi yaratmaya devam edeceğini öngörüyor. Kongre onay süreçleri ve Tahran yönetiminin ateşkesi Lübnan hattına yayma isteği de süreci çıkmaza sokuyor. Bu karmaşık tablo yatırımcı cephesinde kronik bir enflasyon endişesi olarak kalmaya devam ediyor.