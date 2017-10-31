Asya borsaları karışık seyrediyor

31 Ekim 2017

Japonya Merkez Bankası (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, ekonomik tahminlerinde güncelleme yaptı.

Bu kapsamda enflasyon beklentisini 2017 için yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e ve 2018 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e çeken banka, bu yıla ilişkin büyüme öngörüsünü ise yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltti.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik oranı eylülde yüzde 2,8 olurken, aynı dönemde sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Bankanın para politikasında önemli bir kriter olan enflasyon beklentilerini düşürmesi ve pozitif verilere karşın, yendeki güçlenmenin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izleyerek günü 22.011,61 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 112,99 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla kapanışa doğru 3.394,56 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 2.523,43 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 33.233,47 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 28.322,95 puanda seyrediyor.