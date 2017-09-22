Asya borsaları satıcılı
Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrasında uluslararası piyasalarda hızlı yükselen doların bugün düşüşe geçmesi sonrasında dolar/yen paritesi, 2 haftadır süren yukarı yönlü hareketine son verdi.
Yendeki güçlenmenin etkisiyle Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,3 düşüşle 20.296,445 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybıyla 112 nin altına geriledi.
Çin de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.352,87 puandan, Güney Kore de Kospi endeksi de yüzde 0,7 düşüşle 2.388,71 puandan günü kapattı.
Hindistan da Sensex endeksi yüzde 1 lik gerilemeyle 32.035,40 puanda, Hong Kong da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 değer kaybıyla 27.902,78 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA