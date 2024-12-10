Fıstık fiyatları son 20 günde yüzde 30 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Antep fıstığının fiyatı son dönemde ortala­ma yüzde 20 artış gös­terdi. Birinci kalite iç fıstığın fiyatı sezon başında 950 li­radan bin 350 liraya, naturel kabuklu baklavalık fıstığın kilogram fiyatı 250 - 320 li­ra aralığından 500 liraya yük­seldi.

Nizip Fıstıkçılar Koopera­tifi Başkanı Ahmet Polat, fi­yat artışında ihracattan ge­len talebin yanı sıra Dubai çi­kolatasına olan ilginin fıstık fiyatlarına özellikle son 20 günde önemli bir ivme yap­tırdığına işaret etti. Polat, ekim ayının başında 352 li­radan alım yapıldığını hatır­latarak aynı ayın son günle­rinde ise 367 TL’den alım ya­pıldığını aktararak, “Fakat bu ürünün yüzde 30’u yüzde 40’ı kızarıktı. Ekim ayının 30’un­da 420 TL'den alım yaptım. Ekim ayının 6’sında ise 445 TL'den alım yaptım. Yine ay­nı ayın 25’inde 470 liradan alım yaptım. Şu anda fıstık fi­yatı kalitesine göre kilogramı 480 ile 500 bandında işlem görüyor” dedi.

Baklavalık iç fıstık sezondan bu yana 400 lira zamlandı

Fiyat artışının nedeninin kısmen piyasaya arzın az ol­masından kaynaklandığı­nı da belirten Polat, üretici ürününü satmak için araba, traktör, arazi, çocuğunu ev­lendirmesi gibi şartlarda pi­yasaya arz yaptığını söyledi. Aksi takdirde üreticilerin pi­yasaya fıstığı arz etmediğine değinen Polat, “Piyasada ta­lep de olunca fiyat yükseliyor.

Baklavalık fıstık dediğimiz iç fıstığın fiyatını hasat başında bin lira ile bin 40 lira bandın­daydı. Ortalama olarak 1000 liraydı. Ağustos’un 23’ünde boz iç fıstık satışı 940 liraydı. Ekim ayının 2’isinde 1100 li­ra, 25 Ekim’de yine 1100 lira­dan ürün sattım. Kasım ayı­nın 11’inde 1220 lira, şu anda ise iç satışı 1350 lira seviye­sinde bulunuyor. Sezondan bu yana 410 lira zam geldi” di­ye konuştu.

Dubai çikolatası ikinci ürüne talebi artırdı

Ağustos ayının sonunda baklavalık iç fıstığın fiyatı 1000 liraya oturduğunu açık­layan Polat, şu an ürün satış­larının bin 350 lira seviye­sinde olduğunu bildirdi. Da­ha önce birinci kalite ürünleri satmakta zorluk çekmedik­lerini dile getiren Polat, "Bi­zim satmakta zorlandığımız ürün ise birinci ürünün al­tından çıkan meverdi dediği­miz helva fabrikalarının kul­landığı ürünlerin temininde yaşıyorduk. Diğer ürünlerde sıkıntı yoktu. Mesela biz ön­ceki yıllarda yüzde 20 yüz­de 10 kırmızı ürünleri çevre­mizden alıyorduk. Yoksa yüz­de 100 beyazlarını alıyorduk. Ama bu yıl fıstığın içerisinde en kaliteli ürün yüzde 20 civa­rında bir kızarıklık ürün var.

Bu oran yüzde 40 ile yüzde 60 olan ürünleri de almaya baş­ladık. Bunu ürünleri tesiste işlediğimiz zaman o kızarık­lık ürününler de fazla çıkma­ya başladı. Bu kızarıklık ürün­leri satmakta zorluk çekiyor­duk. Dubai çikolatasından fıstığa bir talep olunca ikinci kalite ürünleri almaya başla­dılar. Bu ikinci ürüne bir talep patlaması yaşanınca birinci kalitenin fiyatı da ileri doğ­ru gitti. Şu anda bizim birinci kalite ürünün kilogram fiyatı 1350 lira, meverdi satışımız ise 1050 lira. Normalde o kı­zarmış fıstığın fiyatı 800 lira bandında seyretmesi lazım. Dubai çikolatası bu fiyatları arttı” şeklinde konuştu.

Ülker 50 ton ürün aldı

Dubai çikolatası için Ül­ker’in piyasaya girdiğini ve geçtiğimiz günlerde yaklaşık kilosu bin 150 liradan yakla­şık 50 ton ürün aldığını iddia eden Polat, bunun da piya­saya bir ivme kazandırdığı­nı belirtti. Öte yandan, aralık ayında iç piyasada çalıştıkla­rı firmaların mal alımını dur­durduğunu belirten Polat, “10 gün sonra son siparişleri gönderildikten sonra firma­lar bir envanter sayımına gi­recek. Piyasada önümüzdeki hafta biraz sıkışacak gibi du­ruyor. Bu sıkışıklıktan dola­yı fiyatlar belki 10 ile 15 lira geri gelebilir. Bundan sonra bir fiyat artışı olacağını dü­şünmüyorum” açıklamasını yaptı.