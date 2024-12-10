Fıstık fiyatları son 20 günde yüzde 30 arttı
Antep fıstığı fiyatının son 20 günde yüzde 30 artış gösterdiğini kaydeden Nizip Fıstıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, fiyat artışında iki faktörün etkili olduğunu belirterek bunlardan ilkinin ihracat, ikincisinin de Dubai çikolatası olduğunu söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Antep fıstığının fiyatı son dönemde ortalama yüzde 20 artış gösterdi. Birinci kalite iç fıstığın fiyatı sezon başında 950 liradan bin 350 liraya, naturel kabuklu baklavalık fıstığın kilogram fiyatı 250 - 320 lira aralığından 500 liraya yükseldi.
Nizip Fıstıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, fiyat artışında ihracattan gelen talebin yanı sıra Dubai çikolatasına olan ilginin fıstık fiyatlarına özellikle son 20 günde önemli bir ivme yaptırdığına işaret etti. Polat, ekim ayının başında 352 liradan alım yapıldığını hatırlatarak aynı ayın son günlerinde ise 367 TL’den alım yapıldığını aktararak, “Fakat bu ürünün yüzde 30’u yüzde 40’ı kızarıktı. Ekim ayının 30’unda 420 TL'den alım yaptım. Ekim ayının 6’sında ise 445 TL'den alım yaptım. Yine aynı ayın 25’inde 470 liradan alım yaptım. Şu anda fıstık fiyatı kalitesine göre kilogramı 480 ile 500 bandında işlem görüyor” dedi.
Baklavalık iç fıstık sezondan bu yana 400 lira zamlandı
Fiyat artışının nedeninin kısmen piyasaya arzın az olmasından kaynaklandığını da belirten Polat, üretici ürününü satmak için araba, traktör, arazi, çocuğunu evlendirmesi gibi şartlarda piyasaya arz yaptığını söyledi. Aksi takdirde üreticilerin piyasaya fıstığı arz etmediğine değinen Polat, “Piyasada talep de olunca fiyat yükseliyor.
Baklavalık fıstık dediğimiz iç fıstığın fiyatını hasat başında bin lira ile bin 40 lira bandındaydı. Ortalama olarak 1000 liraydı. Ağustos’un 23’ünde boz iç fıstık satışı 940 liraydı. Ekim ayının 2’isinde 1100 lira, 25 Ekim’de yine 1100 liradan ürün sattım. Kasım ayının 11’inde 1220 lira, şu anda ise iç satışı 1350 lira seviyesinde bulunuyor. Sezondan bu yana 410 lira zam geldi” diye konuştu.
Dubai çikolatası ikinci ürüne talebi artırdı
Ağustos ayının sonunda baklavalık iç fıstığın fiyatı 1000 liraya oturduğunu açıklayan Polat, şu an ürün satışlarının bin 350 lira seviyesinde olduğunu bildirdi. Daha önce birinci kalite ürünleri satmakta zorluk çekmediklerini dile getiren Polat, "Bizim satmakta zorlandığımız ürün ise birinci ürünün altından çıkan meverdi dediğimiz helva fabrikalarının kullandığı ürünlerin temininde yaşıyorduk. Diğer ürünlerde sıkıntı yoktu. Mesela biz önceki yıllarda yüzde 20 yüzde 10 kırmızı ürünleri çevremizden alıyorduk. Yoksa yüzde 100 beyazlarını alıyorduk. Ama bu yıl fıstığın içerisinde en kaliteli ürün yüzde 20 civarında bir kızarıklık ürün var.
Bu oran yüzde 40 ile yüzde 60 olan ürünleri de almaya başladık. Bunu ürünleri tesiste işlediğimiz zaman o kızarıklık ürününler de fazla çıkmaya başladı. Bu kızarıklık ürünleri satmakta zorluk çekiyorduk. Dubai çikolatasından fıstığa bir talep olunca ikinci kalite ürünleri almaya başladılar. Bu ikinci ürüne bir talep patlaması yaşanınca birinci kalitenin fiyatı da ileri doğru gitti. Şu anda bizim birinci kalite ürünün kilogram fiyatı 1350 lira, meverdi satışımız ise 1050 lira. Normalde o kızarmış fıstığın fiyatı 800 lira bandında seyretmesi lazım. Dubai çikolatası bu fiyatları arttı” şeklinde konuştu.
Ülker 50 ton ürün aldı
Dubai çikolatası için Ülker’in piyasaya girdiğini ve geçtiğimiz günlerde yaklaşık kilosu bin 150 liradan yaklaşık 50 ton ürün aldığını iddia eden Polat, bunun da piyasaya bir ivme kazandırdığını belirtti. Öte yandan, aralık ayında iç piyasada çalıştıkları firmaların mal alımını durdurduğunu belirten Polat, “10 gün sonra son siparişleri gönderildikten sonra firmalar bir envanter sayımına girecek. Piyasada önümüzdeki hafta biraz sıkışacak gibi duruyor. Bu sıkışıklıktan dolayı fiyatlar belki 10 ile 15 lira geri gelebilir. Bundan sonra bir fiyat artışı olacağını düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.