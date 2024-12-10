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Fıstık fiyatları son 20 günde yüzde 30 arttı

 Antep fıstığı fiyatının son 20 günde yüzde 30 artış gösterdiğini kaydeden Nizip Fıstıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat, fiyat artışında iki faktörün etkili olduğunu belirterek bunlardan ilkinin ihracat, ikincisinin de Dubai çikolatası olduğunu söyledi.

Dünya Gazetesi
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Mehmet Hanifi GÜLEL

Antep fıstığının fiyatı son dönemde ortala­ma yüzde 20 artış gös­terdi. Birinci kalite iç fıstığın fiyatı sezon başında 950 li­radan bin 350 liraya, naturel kabuklu baklavalık fıstığın kilogram fiyatı 250 - 320 li­ra aralığından 500 liraya yük­seldi.

Nizip Fıstıkçılar Koopera­tifi Başkanı Ahmet Polat, fi­yat artışında ihracattan ge­len talebin yanı sıra Dubai çi­kolatasına olan ilginin fıstık fiyatlarına özellikle son 20 günde önemli bir ivme yap­tırdığına işaret etti. Polat, ekim ayının başında 352 li­radan alım yapıldığını hatır­latarak aynı ayın son günle­rinde ise 367 TL’den alım ya­pıldığını aktararak, “Fakat bu ürünün yüzde 30’u yüzde 40’ı kızarıktı. Ekim ayının 30’un­da 420 TL'den alım yaptım. Ekim ayının 6’sında ise 445 TL'den alım yaptım. Yine ay­nı ayın 25’inde 470 liradan alım yaptım. Şu anda fıstık fi­yatı kalitesine göre kilogramı 480 ile 500 bandında işlem görüyor” dedi.

Baklavalık iç fıstık sezondan bu yana 400 lira zamlandı

Fiyat artışının nedeninin kısmen piyasaya arzın az ol­masından kaynaklandığı­nı da belirten Polat, üretici ürününü satmak için araba, traktör, arazi, çocuğunu ev­lendirmesi gibi şartlarda pi­yasaya arz yaptığını söyledi. Aksi takdirde üreticilerin pi­yasaya fıstığı arz etmediğine değinen Polat, “Piyasada ta­lep de olunca fiyat yükseliyor.

Baklavalık fıstık dediğimiz iç fıstığın fiyatını hasat başında bin lira ile bin 40 lira bandın­daydı. Ortalama olarak 1000 liraydı. Ağustos’un 23’ünde boz iç fıstık satışı 940 liraydı. Ekim ayının 2’isinde 1100 li­ra, 25 Ekim’de yine 1100 lira­dan ürün sattım. Kasım ayı­nın 11’inde 1220 lira, şu anda ise iç satışı 1350 lira seviye­sinde bulunuyor. Sezondan bu yana 410 lira zam geldi” di­ye konuştu.

Dubai çikolatası ikinci ürüne talebi artırdı

Ağustos ayının sonunda baklavalık iç fıstığın fiyatı 1000 liraya oturduğunu açık­layan Polat, şu an ürün satış­larının bin 350 lira seviye­sinde olduğunu bildirdi. Da­ha önce birinci kalite ürünleri satmakta zorluk çekmedik­lerini dile getiren Polat, "Bi­zim satmakta zorlandığımız ürün ise birinci ürünün al­tından çıkan meverdi dediği­miz helva fabrikalarının kul­landığı ürünlerin temininde yaşıyorduk. Diğer ürünlerde sıkıntı yoktu. Mesela biz ön­ceki yıllarda yüzde 20 yüz­de 10 kırmızı ürünleri çevre­mizden alıyorduk. Yoksa yüz­de 100 beyazlarını alıyorduk. Ama bu yıl fıstığın içerisinde en kaliteli ürün yüzde 20 civa­rında bir kızarıklık ürün var.

Bu oran yüzde 40 ile yüzde 60 olan ürünleri de almaya baş­ladık. Bunu ürünleri tesiste işlediğimiz zaman o kızarık­lık ürününler de fazla çıkma­ya başladı. Bu kızarıklık ürün­leri satmakta zorluk çekiyor­duk. Dubai çikolatasından fıstığa bir talep olunca ikinci kalite ürünleri almaya başla­dılar. Bu ikinci ürüne bir talep patlaması yaşanınca birinci kalitenin fiyatı da ileri doğ­ru gitti. Şu anda bizim birinci kalite ürünün kilogram fiyatı 1350 lira, meverdi satışımız ise 1050 lira. Normalde o kı­zarmış fıstığın fiyatı 800 lira bandında seyretmesi lazım. Dubai çikolatası bu fiyatları arttı” şeklinde konuştu.

Ülker 50 ton ürün aldı

Dubai çikolatası için Ül­ker’in piyasaya girdiğini ve geçtiğimiz günlerde yaklaşık kilosu bin 150 liradan yakla­şık 50 ton ürün aldığını iddia eden Polat, bunun da piya­saya bir ivme kazandırdığı­nı belirtti. Öte yandan, aralık ayında iç piyasada çalıştıkla­rı firmaların mal alımını dur­durduğunu belirten Polat, “10 gün sonra son siparişleri gönderildikten sonra firma­lar bir envanter sayımına gi­recek. Piyasada önümüzdeki hafta biraz sıkışacak gibi du­ruyor. Bu sıkışıklıktan dola­yı fiyatlar belki 10 ile 15 lira geri gelebilir. Bundan sonra bir fiyat artışı olacağını dü­şünmüyorum” açıklamasını yaptı.