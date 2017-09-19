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Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti
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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan pay piyasalarında bugün yendeki zayıflamanın etkisiyle hızlı yükseliş yaşandı. Dolar/yen paritesi son 10 günde yüzde 4'ün üzerinde artış kaydederken, bugün 111,881 ile 26 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 111,7 seviyelerinde dengelendi. Gelişmelerin etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 primle 20.319,53 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.356,84 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.416,86 puandan günü tamamladı.

Gayrimenkul hisseleri öncülüğünde dün 28 ayın en yüksek seviyesini gören Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 28.109,09 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 32.391,32 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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