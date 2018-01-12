Asya borsaları yeniden yükselişe geçti

12 Ocak 2018

Asya borsaları, ABD'de bilançolara ilişkin iyimserliğin ve petrol fiyatlarındaki artışın desteğiyle yeniden yükselişe geçti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi üst üste iki gün geriledikten sonra bugün yüzde 0.5 yükseldi. Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 0.1 geriledi.

Wall Street'de başlıca üç endeks, şirketlerin bilançolarının son çeyrek dönemde yüzde 11.8 artmasının beklenmesiyle rekor seviyeleri gördü.

Dünya MSCI endeksi bu yıl şimdiye kadar sekiz işlem gününün yedisinde toplam yüzde 3.3 artış kaydettikten sonra rekor seviyeyi gördü.

Enerji sektörü, petrol fiyatlarının üç yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte kazanımlara öncülük ederken, kamu hizmetleri ve gayrimenkul şirketleri gibi faize duyarlı sektörler ise daha düşük performans gösterdi.

Çin Devlet Döviz İdaresi dün, Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yönündeki haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi dün, çarşamba günkü kapanış değeri olan yüzde 2.549'dan yüzde 2.5366'ya gerilemişti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi bugün ise çarşamba günü gördüğü 10 yılın zirvesi olan 2.597'den gerileyerek 2.550'de bulunuyor.

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Kaynak: Reuters