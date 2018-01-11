Piyasalarda Çin bilmecesi

11 Ocak 2018

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Çin'in, ABD Hazine tahvili alımlarını durdurabileceği iddiasıyla hareketlenen piyasalar, söz konusu haberin "uydurma olabileceği" açıklamasıyla bir miktar toparlandı.

Bloomberg News'in dün geçtiği ve isimsiz kaynaklara dayandırılan haberde; Çin'in, "ABD Hazine tahvillerini daha az cazip bulduğu ve alımlarında yavaşlatma ya da durdurmaya gidebileceği" ifade edildi. Kaynaklara göre, Çinli yetkililer, ABD ile süregelen ticari gerginliğin tahvillerde alımı yavaşlatmak ya da durdurmak için bir neden sağlayabileceğini düşünüyor.

Çin, Ekim 2017 itibarıyla 1.2 trilyon dolar değerinde ABD Hazine tahviliyle Amerikan devlet tahvillerinin en büyük yabancı sahibi.

Söz konusu haberle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2.59'a çıktı ve 10 ayın zirvesini gördü. ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan piyasalarda riskten kaçışı tetiklemesiyle bu ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. Öte yandan haberin etkisi küresel pay piyasalarında da hissedildi.

Ancak, Çin Devlet Döviz İdaresi, haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı; ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 2.53'e geriledi. Haberin yalanlanmasına karşın küresel pay piyasalarında, Trump'ın NAFTA'dan çekilme niyetinin yeniden gündeme gelmesiyle karışık bir görünüm hakim.

"Haberi Çin sızdırdı"

Uzmanlar, piyasalarda yaratılan mini fırtınayı ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin bir parçası olarak görüyor. ABD'ye elinde tuttuğu 1.2 trilyon dolarlık kozu hatırlatan Çin, mesaj yerini bulunca "kendi sızdırdığı haberi" yalanladı.

Konuya ilişkin dunya.com'un sorularını yanıtlayan stratejist Orkun Gödek, Fed'in ilk faiz artışından bu yana ABD tahvil faizlerinde yükseliş beklendiğini, bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gödek, "Piyasalarda düzeltme baskısı vardı, Çin katalizör oldu, trend bozulması yok" dedi.

Gödek, önceki gün ABD Hazine ihalesinin başarılı geçtiğini ve güçlü talep geldiğini hatırlatarak, "Tahvil başarısız olsa belki kuşkulanırdık ama öyle olmadı" yorumunu yaptı.

"Haberin sızdırıldığını düşünüyorum. Bir politika ayarı olarak görülebilir. Yoksa 1.2 trilyon dolarlık portföyü boşaltmak kolay değil" diyen Gödek, 11 Eylül saldırıları ile ilgili geçen yılki dava sürecinde Suudi Arabistan için de benzer haberlerin gündeme geldiğini anımsattı.

Çin karıştırdı, Çin yatıştırdı...

Dunya.com'a açıklamada bulunan KapitalFX'ten Enver Erkan da, Çin'in haberin yanlış bir kaynağa dayandırıldığı ve sahte olduğu yönündeki açıklamasıyla söz konusu iddianın yalanlanmış olduğunu belirtti.

Erkan, "Çin'in elindeki ABD tahvilleri 1.2 trilyon dolar tutarında. Böylesine devasa bir pozisyonu boşaltmak kolay değil. Ancak faizin yükselmesini, yani tahvillerin değer kaybetmesini bekliyorsa kısa vadeli ABD Hazine bonolarında bir miktar satış yapması normal bir hareket olur" diye konuştu.

Piyasalar, Çin ve NAFTA ile geriledi