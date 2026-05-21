Asya borsaları yükseliyor Japonya'da Nikkei yüzde 6 yukarıda

Asya borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin azalacağına dair beklentiler ve Wall Street endekslerindeki artışların etkisiyle perşembe günkü işlemlerde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Japonya'nın nisan ayı dış ticaret verilerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla Nikkei 225 endeksi gün içinde yüzde 3,06 oranında değer kazandı. Küresel piyasalarda gözlemlenen bu yukarı yönlü hareket, sermaye akışının güvenli limanlardan çıkarak riskli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

İhracat verileri Nikkei 225 endeksi üzerinde belirleyici oldu

Japonya hükümeti tarafından açıklanan resmi verilere göre, nisan ayında ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 14,8 oranında artarak pazar beklentilerini aştı. Yarı iletken sevkiyatlarının öncülük ettiği bu büyüme, ocak ayından bu yana görülen en yüksek artış olarak gerçekleşti. İthalat hacminde ise öngörülen yüzde 8,3'lük tahminlere karşılık yüzde 9,7 oranında yükseliş kaydedildi. Japonya'nın dış ticaret açığı, mart ayındaki 643 milyar yen seviyesinden 301 milyar 900 milyon yen düzeyine geriledi.

Teknoloji şirketleri Asya piyasalarındaki yükselişe öncülük etti

Güney Kore piyasalarında Kospi endeksi yüzde 6 oranında, Kosdaq endeksi ise yüzde 5,55 oranında artış gösterdi. Ülkenin en büyük teknoloji üreticisi Samsung Electronics (005930) hisseleri, şirket yönetimi ile 47 bin işçiyi temsil eden sendikalar arasında yürütülen ücret görüşmelerinde uzlaşma sağlandığının açıklanmasıyla yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Japonya tarafında ise SoftBank Group (9984) hisseleri, yapay zeka çip üreticisi Nvidia (NVDA) hisselerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle yüzde 20 oranında artış kaydetti. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 1,66 oranında yükselişle kapattı.

Jeopolitik gelişmeler küresel piyasaları destekledi

Washington ve Tahran arasında yürütülen diplomatik müzakerelerde son aşamaya gelindiğine dair resmi açıklamalar, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı hafifleterek yatırımcı kararlarını doğrudan etkiledi. Trump yönetiminin İran limanlarına yönelik yaptırımlarının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintiler ham petrol fiyatlarında yüksek dalgalanma yaratmıştı.

Asya işlemlerinde Batı Teksas türü ham petrol (WTI) varil fiyatı 98,75 dolar, Brent ham petrolü ise 105,42 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Wall Street tarafında Dow Jones Sanayi Endeksi günü 645,47 puanlık artışla 50.009,35 puan seviyesinde tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 oranında arttı ve Nasdaq Bileşik endeksi 26.270,36 puan ile yüzde 1,55 oranında yükseliş gösterdi.

Asya ve ABD endekslerinde son aylarda gözlemlenen bu eş zamanlı değer kazanımları, jeopolitik risklerdeki azalışın ve teknoloji sektöründeki yüksek büyüme oranlarının küresel sermaye piyasalarında ana yönlendirici unsur olmaya devam ettiğini teyit ediyor.