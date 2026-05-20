Dev bankadan dikkat çeken dolar/TL tahmini! HSBC beklentiyi yükseltti

HSBC, Türk lirasına ilişkin yayımladığı son raporda dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce 48 seviyesinde öngördüğü yıl sonu dolar/TL tahminini 50'ye çıkardı.

Raporda, revizyonun temel gerekçeleri arasında yüksek seyreden enflasyon ve cari işlemler açığındaki genişleme gösterildi.

Enflasyon ve cari açık vurgusu

HSBC CEEMEA Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından hazırlanan değerlendirmede, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 arttığına dikkat çekildi.

Raporda, mevcut ekonomik görünümün döviz politikası üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18'den yüzde 26'ya yükseltmesinin dezenflasyon sürecindeki zorluklara işaret ettiği ifade edildi.

"TL'deki değer kaybı hızlanabilir"

HSBC raporunda, enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamda Türk lirasındaki nominal değer kaybının sınırlı kalmasının uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceği değerlendirildi.

Bankaya göre TL'nin, ilk tahminlerden daha hızlı değer kaybetme riski bulunuyor.

Raporda ayrıca Türk lirasındaki reel değerlenmenin Türkiye'nin dış ticaretteki rekabet gücü üzerinde baskı oluşturabileceği ve mevcut kur politikasına yönelik tartışmaları artırabileceği belirtildi.

TCMB'nin mevcut araçlarını kullanmayı sürdüreceği öngörüldü

HSBC, TCMB'nin döviz politikasında kısa vadede köklü bir değişiklik beklemediğini kaydetti.

Buna karşın Merkez Bankası'nın piyasadaki oynaklığı sınırlamak amacıyla yüksek faiz, döviz swap işlemleri ve doğrudan döviz arzı gibi araçları kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Raporda, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik göstergelerin Türk lirası üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceği uyarısında da bulunuldu.