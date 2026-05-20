Trump portföyünde sağlık düzenlemeleri öncesi sektör hisselerine yatırım

Trump portföyünü yöneten finans kurumlarının yılın ilk çeyreğinde resmi Medicare sağlık politikalarındaki değişiklikler öncesinde UnitedHealth Group (UNH) hisseleri üzerinde yüksek hacimli alım satım işlemleri gerçekleştirdiği açıklandı.

ABD Hükümet Etik Ofisi tarafından yayımlanan resmi veriler, federal kurumların ödeme oranlarına dair kararları öncesinde sağlık sektöründe milyonlarca dolarlık pozisyon değişimi yapıldığını gösterdi. Federal düzenlemelerin doğrudan yön verdiği bu yatırım kararları, kurumsal sağlık hizmeti sağlayıcılarının borsadaki yüksek oynaklık dönemlerine denk gelmişti.

Düzenleyici kurum kararları UnitedHealth hisselerini dalgalandırdı

Federal Medicare ajansı 26 Ocak tarihinde ödeme oranlarında yalnızca yüzde 0,09 seviyesinde bir artış öngören ilk taslağı yayımlamıştı. Bu taslak kararın piyasaya yansımasının ardından UnitedHealth Group (UNH) hisseleri tek bir işlem gününde yüzde 20 değer kaybetmişti. Resmi kayıtlara göre Trump portföyü bu sert düşüşten iki hafta sonra 5 milyon dolara varan büyüklükte hisse satışı gerçekleştirdi. İlerleyen haftalarda hisse fiyatları ocak ayı zirvesinin altında seyretmeye devam ederken portföy yöneticileri şubat ve mart ayları arasında maliyeti 410 bin doları bulan dokuz yeni alım işlemi yaptı.

Portföy yöneticileri nisan ayındaki oran revizyonu öncesinde pozisyon aldı

Federal yetkililer nisan ayı başında 2027 yılı için geçerli olacak Medicare Advantage ödeme oranını piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 2,48 artış yönünde revize ettiğini duyurdu. Bu yukarı yönlü revizyon kararının ilan edilmesiyle birlikte UnitedHealth Group (UNH) hisseleri tek günde yüzde 9 oranında değer kazandı.

Trump portföyünün şubat ve mart aylarında gerçekleştirdiği düşük maliyetli hisse alımları, nisan ayındaki fiyat rallisiyle birlikte yüksek getiri sağladı. Kurum raporları ocak ayından mart ayına kadar toplamda 1 milyon dolar ile 5 milyon 130 bin dolar arasında satış işlemi yapıldığını, aynı dönemde ise 250 bin dolar ile 675 bin dolar arasında yeni hisse alımının tamamlandığını gösterdi.

Trump organizasyonu üçüncü taraf yönetim modelini savundu

Trump Organizasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada yatırım varlıklarının tamamen bağımsız üçüncü taraf finansal kurumlar tarafından yönetildiği vurgulandı. Kurum, söz konusu işlemlerin otomatik ve model tabanlı portföyler üzerinden gerçekleştirildiğini, portföy sahibinin veya ailesinin belirli yatırımları seçme ya da onaylama sürecinde hiçbir rol oynamadığını belirtti.

Diğer taraftan eski bir Beyaz Saray etik avukatı olan Richard Painter, idari yetkiye sahip bir siyasinin portföyünde bu seviyede bir menkul kıymet işlem hacminin son derece alışılmadık olduğunu ifade etti.

Sağlık şirketlerindeki hisse hareketleri genel endeksleri etkiledi

Portföy hareketleri yalnızca tek bir şirketle sınırlı kalmayıp Humana (HUM) hisseleri ve CVS Health (CVS) hisseleri gibi federal politikalardan doğrudan etkilenen diğer kurumsal sağlık sağlayıcılarını da kapsadı. Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen 3 bin 600'den fazla işlem, teknoloji şirketlerinden perakende sektörüne kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

Sağlık sektöründe regülasyon kaynaklı maliyet baskılarının devam ettiği bir dönemde ortaya çıkan bu yoğun portföy hareketleri, Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi üzerinde işlem gören regüle şirketlerin hisse performanslarındaki risklilik durumunu yılın kalanı için piyasanın odak noktasına taşıyor.