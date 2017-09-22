22 Eylül 2017

Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından Ata Yatırım, piyasaları değerlendirdiği son raporunda olumlu gelişmelere dikkat çekti. 2017’yi "kârların güçlü büyüdüğü bir sene" olarak değerlendiren ve 2017 yılında en yüksek GSYİH büyümelerinden birinin kaydedileceğini belirten rapora göre, Ata Yatırım, 2017’de sanayi şirketleri için yüzde 101, bankalar için ise yüzde 29 net kâr artışı öngörüyor.

2017 ve 2018’de takibindeki şirketlerin tamamı için sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 11 net kâr artışı bekleyen Ata Yatırım’ın en dikkat çekici öngörülerinden biri olarak ise siyasi belirsizliklerin son bulmasıyla büyüme momentumu yakalayan ekonominin, siyasi irade tarafından destekleneceği ve 2017 yılında en yüksek GSYİH büyümelerinden birinin kaydedileceği beklentisi oldu.

2012 yılından bu yana en iyi yabancı girişi

Piyasaların 2017 başındaki durgunluğunun, Merkez Bankası’nın TL’deki hızlı değer kaybına karşı para politikasını sıkılaştırması ve attığı adımlarla, piyasalara istikrar kazandırdığı, mali politika ve krediler tarafında alınan destekleyici önlemlerin de tüketici talebini desteklediğinin altının çizildiği değerlendirme, aynı zamanda Türk hisselerine yabancı ilgisinin arttığını da gözler öne serdi. Uzun vadede kurumsal yerli yatırımcıların paylarının artmasıyla, global dalgalanmalara karşı daha korunaklı hale gelecek olan Borsa İstanbul için 2017 yılı, 2012 yılından bu yana en iyi yabancı girişinin olduğu sene olarak kayıtlara geçti.

Ata Yatırım'ın "En Beğenilen Hisseler" listesi

2017 yılı için Borsa İstanbul’da takip ettiği hisselerin toplam yüzde 56’lık bir kâr artışı sağlayacağına raporunda yer veren Ata Yatırım, bir klasik haline gelen “en beğendiğimiz hisseler” listesi ile de yine yatırımcılara ışık tuttu.

Garanti: Yeni CEO ile birlikte ana bankacılık gelirlerinde ve risk yönetiminde yaşanan iyileşmenin ve sermaye kârlılığının daha yüksek ve sürdürülebilir bir görünüm alması bekleniyor.

Tüpraş: Global benzerlerine göre yüksek iskontosu ve yüksek ürün makası dolayısıyla hisselerinin 2017 yılında yüksek FAVÖK büyümesi yaratacağı öngörüsü ve 2017 gelirinden beklenen yüzde 13 temettü verimi Tupraş’ı öne çıkarıyor.

Petkim: Yüksek seyreden ethilen-nafta makası sebebiyle kârlılığında kayda değer yapısal iyileşme öngörülen Petkim’in, 2018 yılında rafineri yatırımının tamamlanması ile birlikte ton başına maliyetlerin de 2019 itibariyle düşmesi bekleniyor.

Tofaş: Yüksek ihracat büyümesine ve daralan iç pazara rağmen artan pazar payı ile Tofaş hisseleri Ata Yatırım’ın beğenilenleri arasında yer alıyor.

Ülker: Zorlu bir yılın ardından 2017 yılında yurt içi ve yurt dışı operasyonların katkısı ile birlikte yüzde 57 net satış büyümesi elde etmesi beklenen Ulker, bir diğer değerli hisse olarak öne çıkıyor.

BİM: Öngörülen, 2017T FAVÖK ve net kâr beklentisi sırasıyla yüzde 7.5 ve yüzde 5.8 yukarı yönlü revize edilen BIM, 2018T F/K çarpanı 24.1x ile 5 yıllık ortalamasının yüzde 6 altında işlem görmekte olsa da şirketin büyüme potansiyeli ve sağlıklı finansal görünümü daha yüksek çarpanları hak ediyor.

Erdemir: Yassı çelik sektöründe güçlü finansal yapıya ve kârlılığa sahip olan Erdemir, kapasitesini de yüzde 100’e yakın kullanması ile dikkatleri çekiyor. 5.8x 17T FD/FAVÖK çarpanı ve 9.0x F/K çarpanı, global benzerlerine göre sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 32 iskonto ifade ediyor.