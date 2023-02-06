Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,5 düştü.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 2,7, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 geriledi.

Böylece, perakende satışların ortalaması 2022 yılında önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7, AB'de de yüzde 1,1 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 6,3 ile Hollanda'da, yüzde 5,3 ile Almanya'da ve yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Belçika'da yüzde 9,2, Danimarka'da yüzde 8,4 ve İsveç'te yüzde 7,1 geriledi.