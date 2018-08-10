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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları politik gelişmelerin ve küresel ticaret savaşlarına ilişkin artan gerilimlerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. 

Avrupa borsaları politik gelişmelerin ve küresel ticaret savaşlarına ilişkin artan gerilimlerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 azalarak 385,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 azalarak 5.414,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,51 düşüş göstererek 21.090,78 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,99 düşüşle 12.424,35 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97'lik değer kaybı ile 7.667,01 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:20 itibariyle yüzde 1,02'lik değer kaybıyla 1,1409 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

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