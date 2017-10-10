Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle kapattı
Avrupa borsaları İspanya’da artan siyasi gerilim nedeniyle günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları İspanya’da artan siyasi gerilim nedeniyle günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 değer kaybederek 390,16 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,21 azalarak 12.949,25 puana indi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 azalarak 22.335,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 5.363,65 puana geriledi.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 7.538,27 puana yükseldi.
Euro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 19.18 itibarıyla yüzde 0,49’luk artışla 1,1796 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA