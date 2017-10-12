Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları, İspanya’da devam eden politik gerilim ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış müzakerelerine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları, İspanya’da devam eden politik gerilim ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış (Brexit) müzakerelerine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak 390,28 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 12.982,89 puana, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 7.556,24 puana yükseldi.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 azalarak 22.398,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 5.360,81 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 20.03 itibarıyla yüzde 0,16’lık düşüşle 1,1839 seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak: AA