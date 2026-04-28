Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 değer kaybederek 606,58 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 azalarak 8.104,09 puana, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 düşüşle 24.018,26 puana indi.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 10.332,79 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,77 artışla 48.040,24 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 yükselişle 17.774,90 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 1,172 oldu.

Öte yandan kurumsal tarafta yoğun bilanço trafiği ve hukuki süreçler, hisse fiyatları üzerinde belirleyici oldu. İngiliz enerji şirketi BP'nin hisseleri, şirketin beklentileri aşan kar rakamlarının ardından Londra borsasında yüzde 1,7 değer kazandı.

Alman biyoteknoloji şirketi Bayer’in hisseleri, ABD Yüksek Mahkemesindeki "Roundup" davası ve beraberindeki protestoların etkisiyle yüzde 4,6 geriledi.

Enerji ve jeopolitik gelişmeler piyasaları baskılıyor

Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC'ten ayrılma kararı piyasalarda sarsıntı yaratırken, Orta Doğu'daki arz güvenliğine ilişkin endişeler fiyatları baskıladı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açma teklifine yönelik vereceği mesajları da yakından takip ediyor.

Gözler merkez bankalarında

Piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı.

Fed'in faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalar Jerome Powell sonrası dönem için sinyalleri takip ediyor.

ECB tarafında ise bugün yayımlanan Banka Kredi Anketi (BLS), Avro Bölgesi'ndeki bankaların enerji maliyetleri ve artan finansman giderleri nedeniyle kredi standartlarını sıkılaştırdığını ortaya koydu.

Analistler, ECB’nin bu hafta faizleri sabit bırakacağını ancak haziran ayı için faiz artırım kapısını açık tutabileceğini öngörüyor. Analistler, piyasaların şu an "klasik bir pat durumunda" olduğunu, İran ile ilgili somut bir yumuşama sinyali gelene kadar temkinli seyrin korunabileceğini belirtiyor.