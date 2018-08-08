Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve şirket verilerinin etkisiyle günü İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle kapandı.
Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve şirket verilerinin etkisiyle günü İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 389,69 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 azalarak 5.460,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşerek 21.790,30 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,12 düşüşle 12.633,54 seviyesinde tamamladı.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75’lik yükselişle günü 7.776,65 seviyesinden kapattı.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.06 itibarıyla yüzde 0,10’luk düşüşle 1,161 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA