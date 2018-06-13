Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artarak 388,25 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 12.890,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 artarak 22.216,18 puana yükseldi.
Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 azalarak 5.452,73 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 9.899,1 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise değişim göstermeyerek 7.703,71 puan seviyesinde kapandı.
Öte yandan, avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,35'lik artışla 1,1784 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA