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Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,38 azalışla 388,07 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,68’lik azalışla 12.785,16 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 gerileyerek 7.443,43 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,81 değer kaybederek 10.211,20 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,44 azalarak 23.202,66 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,64 kayıpla 5.364,98 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,35'lik azalışla 1,2468 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

avrupa borsa

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