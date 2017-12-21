Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü artışla tamamladı.
Avrupa borsaları kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,60 artışla 390,69 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 artarak 13.109,74 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 kazançla 7.603,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükselişle 5.385,97 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 22.240,25 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,95'lik kazançla 10.304,60 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,03'lük azalışla 1,1869 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA