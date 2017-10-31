Avrupa ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

31 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi’nde GSYH artışı yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Bölgede bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,3 büyüme kaydedilmişti.

Ayrıca açıklanan veriler, 28 üyeli AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 0,6 ve 2016’nın üçüncü çeyreğine göre yüzde 2,5 arttığını ortaya koydu.

AB ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 0,7 ve önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4 büyümüştü.

Kaynak: AA