Avrupa Merkez Bankası'ndan sıkı politika vurgusu

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’a göre enflasyonu hedef seviyelere indirmek için faiz oranları “kısıtlayıcı bölgelere” yükseltilmeli.

Hafta sonu yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi röportajında Schnabel AMB’nin faiz artışlarında aşırı agresif davranma riskinin hala sınırlı olduğunu belirterek reel faizlerin hala çok düşük olduğuna dikkat çekti.

Schnabel kısıtlayıcı bölge için henüz net faiz seviyesi söyleyemediklerini, bu faizin nötr faizin üstü anlamına geldiğini belirtti. AMB üyeleri son dönemde piyasa beklentilerinden daha yüksek bir nihai faiz sinyali vermişlerdi.

Schnabel son dört toplantıda faiz artıran AMB’nin sıradaki adımlarda üyeler arasında konsensus sağlamasının zor olacağını kabul etti. AMB projeksiyonlarına göre 2025’e kadar enflasyon %2 hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşecek.