Avrupa ve Asya'da borsalar alıcılı
Avrupa ve Asya'da borsalar yükselişlerini sürdürdü. Almanya'da DAX endeksi perakende satışlar verisinden bulduğu destekle güne yüzde 0,70 artışla başlarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor tazeledi.
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 yükselişle 394,53 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,12 artarak 7.708,09 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Almanya'da açıklanan perakende satışlar verisinin kasımda beklentilerin üzerinde artması sonrasında DAX endeksi yüzde 0,70 kazançla 13.259,09 puanda bulunuyor.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 5.435,19 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 primle 22.617,45 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,35 artışla 10.346,70 puan seviyelerinde seyrediyor.
Nikkei 225 rekor tazeledi
Asya borsalarında ise haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da bugün açıklanan verilerin hizmet sektöründe sınırlı gerilemeye işaret etmesine karşın Nikkei 225 endeksi, yendeki zayıflamadan bulduğu destekle yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Endeks, 23.730,47 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 0,9 artışla 23.714,53 puandan kapattı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yükselişini 6'ncı işlem gününe taşıyarak 3.402,1 puanla yaklaşık 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, kapanışa doğru yüzde 0,1 artarak 3.390,5 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,3 arttı ve kapanışta 2.497,5 puana ulaştı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 34.079,32 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi, Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gelen kar satışlarının etkisiyle yüzde 0,1 düşüşle 30.710,80 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA