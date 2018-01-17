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Avrupa'da inşaat üretimi kasımda arttı

Geçen yılın kasım ayında inşaat üretimi, Euro Bölgesi’nde bir önceki aya kıyasla 0,5, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

Avrupa'da inşaat üretimi kasımda arttı
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Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, 2017 yılının kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,5, 2016'nın kasım ayına göre ise yüzde 2,7'lik artış kaydetti.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de inşaat üretiminin kasımda önceki aya oranla yüzde 0,6 ve 2016’nın kasımına göre de yüzde 2,7 arttığını ortaya koydu.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 30,7 ile Macaristan oldu. En fazla azalış da yüzde 4,1’le Romanya’da kaydedildi.

Kaynak: AA

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