Avrupa'da sanayi üretimi büyüdü

11 Ocak 2018

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, 2017 yılının kasım ayında ekim ayına göre yüzde 1 yükselirken, geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

Sanayi üretimi, aylık yüzde 0,8 ve yıllık da yüzde 3’lük piyasa beklentisinin üzerinde geldi.

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 ve 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 3,6 ile Çekya ve Almanya’da, en fazla azalış ise yüzde 9,4’le İrlanda’da kaydedildi.

2016 yılının kasım ayına göre ise sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 9,9’la Slovenya olurken, en fazla azalış yüzde 10,1’le İrlanda’da gerçekleşti.

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Kaynak: AA