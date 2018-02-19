Avrupalı bakanlar, ECB'nin yeni başkan yardımcısını seçecek

19 Şubat 2018

Brüksel'de bugün bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanları, Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) Vitor Constancio'dan boşalacak başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak ismi belirleyecekler. ECB başkan yardımcılığı için İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Philip Linde aday olmuştu.

Euro Bölgesi yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, bugün gerçekleşen toplantıda bakanlar öncelikle adaylardan biri üzerinde konsensüs sağlamaya çalışacak. Uzlaşma sağlanamaması halinde oylamanın yarın yapılmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, bu oylamada adaylardan birini 19 üye ülkeden 14'ünün desteğinin alması gerektiğini de hatırlatıyor.

İspanya Ekonomi Bakanı Guindos'un ECB Başkan Yardımcısı seçilmesi halinde, 2019'da görev süresi dolacak olan ECB Başkanı Mario Draghi'nin yerine Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann veya yine kuzey Avrupa'dan bir ismin getirilmesi olasılığı güçlenecek.

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