Avustralya Merkez Bankası, faizi 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı

Avustralya Merkez Bankası yılın ilk toplantısında politika faizini tahminlere paralel olarak 25 baz puan artışla yüzde 3,35’e çıkarttı. Bu, Eylül 2012’den beri en yüksek seviye oldu.

Banka böylece enflasyonu dizginlemek için 9 toplantı üst üste faiz artırımına gitti.

RBA Başkanı Philip Lowe küresel enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek “Ancak bu enerji fiyatlarındaki düşüşün, tedarik zinciri sıkıntılarındaki azalmanın ve parasal sıkılaşmanın bir sonucu. Enflasyonun yüzde 2-3’lük hedefe gerilemesi zaman alacak” değerlendirmesini yaptı.

Banka faiz artışında önceden ayarlanmış bir patika olmadığı söylemini de metinden çıkarttı. Yetkililer Aralık ayında sıkılaşmaya ara vermeyi değerlendirmişti.

Ülkede çekirdek enflasyon geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6,9 olarak bankanın yüzde 6,5’lik hedefini aşmıştı. Bu nedenle Goldman Sachs ve Deutsche Bank ekonomistleri faizin bu sene yüzde 4’ü aşmasını bekliyor.