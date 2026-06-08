Bakırda tarihi rekor beklentisi: Dev banka zirve için tarih verdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'li yatırım bankası Jefferies, baz metal piyasalarına ilişkin beklentilerini güncelledi.

Kurum, arz kaynaklı gelişmelerin yerine talep artışının daha belirleyici olacağı yeni döneme işaret ederek bakır ve alüminyum fiyat tahminlerini yükseltti.

Jefferies, özellikle veri merkezi yatırımları ve enerji altyapısındaki büyümenin bakır talebini desteklemesini bekliyor.

Bakır için tahmin yükseldi

Jefferies, Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır fiyatlarına ilişkin uzun vadeli beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Kurum, daha önce pound başına 6 dolar olarak açıkladığı zirve beklentisini 2030-2031 dönemi için 8 dolara çıkardı.

Yatırım bankasının bakır ve alüminyum fiyatlarına ilişkin yeni tahminleri piyasa beklentilerinin üzerinde yer aldı.

Halihazırda pound başına 6,14 dolar seviyesinde bulunan bakır için Jefferies, fiyatların 2027'de 6,50 dolara, 2031-2032 döneminde ise pound başına 8 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Söz konusu seviye, ton bazında yaklaşık 17 bin 600 dolara karşılık geliyor.

Veri merkezi yatırımları talebi artırabilir

Jefferies'in tahmin değişikliğinde, ABD'deki veri merkezi yatırımları ve elektrik altyapısına yönelik talep beklentileri etkili oldu.

ABD ISM endeksinin, üç yıllık zayıf görünümün ardından beş ay üst üste 50 seviyesinin üzerinde kalması da ekonomik aktivite açısından dikkat çekti.

Banka, arz tarafındaki kısıtlamaların da fiyat görünümünde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Jefferies'e göre İran'daki savaş, bazı arz sorunlarının daha da artmasına neden oldu.

Metal fiyatlarındaki artış maliyetleri nasıl etkiler?

Jefferies, baz metallerde talebin fiyat değişimlerine karşı düşük hassasiyete sahip olduğunu değerlendirdi.

Beyaz eşya ve elektrikli araç gibi ürünlerde metallerin üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu belirten kurum, metal fiyatlarında yaşanabilecek yüzde 25'lik bir yükselişin toplam üretim maliyetlerine yüzde 5-6 civarında yansıyacağını öngördü.

Veri merkezlerinde ise aynı orandaki metal fiyat artışının inşaat maliyetlerinde yüzde 2-3 seviyesinde yükseliş yaratabileceği tahmin edildi.

Jeopolitik risklere dikkat çekildi

Jefferies, fiyat tahminlerine yönelik risklere de değindi.

Jeopolitik gelişmelerin ve yüksek enflasyonun ekonomik görünümü baskılayabileceği belirtilirken, petrol fiyatlarında sert yükseliş veya Fed kaynaklı faiz artışları nedeniyle oluşabilecek bir resesyonun sektör üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği ifade edildi.