Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 2'yi aştı

23 Ekim 2017

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi yüzde 0.7 ekside 107,710 puanda bulunurken, Bankacılık Endeksi, TSİ 15:30'da yüzde 2.2 ekside yaklaşık 167,116 puana geriledi.

Gösterge endeks, Türkiye ile ABD arasındaki vize gerginliğinden bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Bankacılık endeksinde en sert günlük düşüşü yüzde 2.43 ile Halk Bankası kaydederken, sırasıyla Vakıflar Bankası yüzde 2.17, Garanti Bankası yüzde 2.41, TSKB yüzde 1.41, İş Bankası yüzde 2.00, Akbank yüzde 1.94, Yapı ve Kredi Bankası hisseleri yüzde 1.79 değer kaybetti.

Öte yandan Türk varlıkları haftanın ilk işlem gününde önemli kayıplar veriyor.

Türkiye 10 yıllık hazine tahvillerinin faizleri sert yükselirken, dolar/TL kuru 3.70'li seviyelerde hareket ediyor.

Uzmanlar düşüşte çok belirgin bir nedenin olmadığını, hafta sonu Türk banlarına yönelik haberlerin de BDDK ve SPK tarafından yalanladığına dikkat çekti.

Borsa satış ağırlıklı seyrediyor