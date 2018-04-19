Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

19 Nisan 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 13 Nisan ile biten haftada 21 milyar 33 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 258 milyar 485 milyon liradan 2 trilyon 279 milyar 518 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 64 milyar 263 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 87 milyar 274 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 29 milyar 881 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,57 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 937 milyar 199 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 13 Nisan ile biten haftada 1 milyar 731 milyon lira artarak 409 milyar 461 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 194 milyar 239 milyon lirası konut, 7 milyar 266 milyon lirası taşıt ve 207 milyar 956 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 925 milyon lira artarak 367 milyar 986 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,13 artışla 91 milyar 371 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 328 milyon lirası taksitli, 50 milyar 43 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 13 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,47 artarak 17 milyar 83 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,03 artışla 430 milyar 559 milyon liradan 430 milyar 677 milyon liraya çıktı.

Kaynak: AA