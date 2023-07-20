Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 140 milyar 532 milyon 21 lira artarak 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Temmuz itibarıyla 140 milyar 532 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 996 milyar 538 milyon liradan, 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 367 milyar 529 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 3,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 154 milyar 860 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 11 milyar 118 milyon lira artışla 1 trilyon 403 milyar 440 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 439 milyar 736 milyon lirası konut, 83 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 880 milyar 68 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 42 milyon lira artarak 1 trilyon 189 milyar 406 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 20 milyar 551 milyon lira artarak 808 milyar 710 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 393 milyar 435 milyon lirası taksitli, 415 milyar 275 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 263 milyon lira artarak 169 milyar 194 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 452 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 21 milyar 176 milyon lira artışla 1 trilyon 983 milyar 183 milyon lira oldu.